In een tijdsbestek van één week zijn er ruim 40 klachten binnengekomen bij de gemeente Zandvoort over het nieuwe parkeerbeleid dat per 1 juli ingaat. De klachten zijn afkomstig van bewoners, een ondernemer en tien sportverenigingen.

In een gezamenlijk stuk maken de tien sportverenigingen hun zorgen kenbaar over het nieuwe parkeerbeleid waarbij overal in Zandvoort betaald parkeren wordt ingevoerd tussen tien uur 's ochtends en tien uur 's avonds. Vooral betaald parkeren bij de sportvelden baart hen zorgen. Want dat zou de drempel voor ouderen veel hoger maken om naar de jeu de boules- en golfclub te komen. Ook vrezen de scoutingclubs dat het verhuren van hun clubgebouwen aan andere verenigingen in de zomer niet meer aantrekkelijk zal zijn als er niet meer gratis geparkeerd kan worden. Hierdoor verwachten ze inkomsten mis te lopen. Drempel voor schaarse vrijwilligers De clubs vragen zich ook af wat het nieuwe beleid voor effect zal hebben op vrijwilligers, als ze voortaan moeten betalen om te kunnen parkeren bij de club. "Er is natuurlijk een bezoekerspas, echter is een vrijwilliger vaak niet 'maar' twee uurtjes op de vereniging. Veel Zandvoortse verenigingen lopen nu al aan tegen een enorm vrijwilligerstekort. Betaald parkeren stimuleert mensen niet om vrijwilliger te blijven. Het is voor veel verenigingen een grote zorg dat er nog minder vrijwilligers overblijven om de verenigingen in stand te houden", zo stellen ze. Dagjesmensen en toeristen Bewoners van de Parkbuurt en Admiralenbuurt hebben ook klachten ingediend. Ze vrezen dat ze op mooie zomerdagen niet meer weg kunnen met de auto omdat ze bij terugkomst niet meer kunnen parkeren in hun eigen wijk. Ook denken ze dat het rustige karakter van de wijk wordt aangetast als dagjesmensen en toeristen op zoek gaan naar een parkeerplek in de wijk. "Er wordt totaal niet naar de inwoners geluisterd", zo vertelt een bewoner van de Westerparkstraat. "Er is totaal geen draagvlak voor het nieuwe beleid hier in deze wijk." Gemeente Zandvoort De gemeente Zandvoort wil vooralsnog niet reageren op het aantal klachten dat is binnengekomen en wacht de reactie van wethouder Verheij aan de gemeenteraad af. De wethouder heeft in de laatste raadsvergadering toegezegd om nog te kijken naar mogelijke aanpassingen binnen het parkeerbeleid, op verzoek van de partij Jong Zandvoort. Verheij laat het de raad deze week nog weten.