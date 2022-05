Het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid organiseerde vandaag voor de eerste keer een terugkomdag voor coronapatiënten die op de ic hebben gelegen. De ic-opname is voor veel van die patiënten zeer heftig geweest en het is dan ook goed om daar met directe betrokkenen en andere patiënten over te kunnen praten.

Intensivist Ellen Smit (54) was een van de aanwezige artsen vanmiddag. De ic-specialist heeft op de corona-afdeling gewerkt en veel te maken gehad met de ziekte.

De impact van een ic-opname is volgens haar groot. Patiënten kunnen op allerlei vlakken last houden van de opname. "Mensen die op de ic hebben gelegen kunnen nog lang fysiek last hebben. Ook de cognitie, zoals denken of meerdere dingen tegelijk doen, kan op langere termijn moeilijk zijn. Daarnaast spelen soms depressie of post traumatische stress mee. Het is dan fijn als een patiënt daar met andere patiënten over kan praten", aldus Smit.

Schuldgevoel

Het is niet nieuw dat het ziekenhuis terugkommiddagen organiseert voor mensen die op de ic hebben gelegen. Maar dat dit gebeurt voor een specifiek ziektebeeld is wel nieuw. Hier is voor gekozen onder andere omdat deze groep groot is en met eigen problematiek te maken heeft.

Naast Smit waren er vanmiddag fysiotherapeuten, geestelijke verzorgers en revalidatieartsen aanwezig. Veel van de patiënten kunnen niets meer herinneren van hun opname. Er was een vrouw die vanuit het zuiden van Nederland naar het ziekenhuis in Haarlem was gereden, maar daar wist ze niets meer van.

Smit: "Die vrouw dacht dat ze werd ontvoerd naar de maan. Niet gek als je bedenkt dat iedereen beschermende pakken aanhad. Andere patiënten voelen het zwarte gat van hun opname of voelen er alleen in te staan. Het is dan goed om erover te kunnen praten.

Wat volgens Smit bij de COVID-19-patiënten opviel was het schuldgevoel. "Dat kwam iets meer naar voren dan bij andere ziektebeelden, bijvoorbeeld omdat ze de ziekte voor opname al hadden doorgegeven aan hun ouders. Of dat ze zich schuldig voelden naar hun naasten die zich zo veel zorgen hebben gemaakt. Dat kwam meer naar voren dan bij andere ziektebeelden", aldus Smit.

Terugkomdagen hebben een positief effect voor ex-patiënten en familieleden, maar hebben ook een positieve uitwerking voor het zorgpersoneel. "Het is voor ons ook inspirerend", zegt Smit. "Omdat je ziet wat de impact is van wat je doet met de patiënten en de naasten. Maar je krijgt ook tips terug van: 'Goh let op de overdracht naar de afdeling of vertel eens iets meer over de verwardheid die je krijgt op de ic.' Dus wij leren er ook van."

De tweede terugkommiddag is 3 juni. Voor meer info kan je kijken op Spaarnegasthuis.nl.