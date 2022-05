De documentaire 'De walvis van Bloemencorso-Bollenstreek' geeft een kijkje achter de schermen bij het grootste lentefeest van Nederland. Jaarlijks zorgen 1.500 vrijwilligers ervoor dat praalwagens van Noordwijk naar Haarlem rijden. Hun passie voor bloemen wordt van generatie op generatie doorgegeven. "Het verhaal van de walviswagen is een onderdeel van onze familiegeschiedenis", vertelt kweker Mark Warmenhoven.

Het Bloemencorso Bollenstreek is ontstaan dankzij zijn overgrootvader Willem Warmenhoven. Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakte deze kweker de allereerste Nederlandse praalwagen. "Hij wilde met zijn walviswagen vreugde en hoop brengen", vertelt Mark die de vijfde generatie is in het familiebedrijf.

"Dit jaar bestaat het bloemencorso 75 jaar", vervolgt hij. "Wij vonden dat een mooie gelegenheid om de walvis als eerbetoon in een nieuw jasje te steken. Er komen bloemen op uit onze kwekerij. Dat de walvis weer meerijdt, is leuk en spannend."

Een levende walvis

Nicky Markslag mocht deze bijzondere praalwagen ontwerpen. "Ik wilde de walvis nieuw leven inblazen", legt ze uit. "Mijn doel is om jonge mensen te betrekken bij het corso, dan moet er ook wel wat gebeuren. De nieuwe walvis leeft. Hij spartelt in de oceaan en er spuit echt water uit."

De jonge generatie is enthousiast over de walvis. De zesjarige Quinn mag de eerste bloem in deze praalwagen steken. Zijn vader Mark Warmenhoven kijkt vol trots toe. Hij vertrouwt erop dat zijn zoon het familieverhaal doorgeeft. "Deze traditie gaat nooit verloren."