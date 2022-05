Zeventig asielzoekers zijn sinds deze week ondergebracht in de Beijneshal tegenover het treinstation van Haarlem. De oude sporthal werd in eerste instantie ingericht voor Oekraïense vluchtelingen, maar staat nog deels leeg waardoor er ruimte is voor asielzoekers. Haarlem vangt tijdelijk asielzoekers op uit het aanmeldcentrum Ter Apel, dat sinds enkele weken kampt met een enorm tekort aan opvangplaatsen.

Hiermee geeft de gemeente gehoor aan het verzoek van staatssecretaris Van der Burg, die gemeenten heeft gevraagd te helpen met de ontstane crisissituatie die is ontstaan in Ter Apel. Gelijk in gebruik De Beijneshal wordt voor tijdelijk gebruik aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Dat zij er gelijk gebruik van maken, geeft de ernst aan van de situatie rond de opvang van vluchtelingen in ons land", aldus burgemeester Jos Wienen. Het verblijf van de asielzoekers in de Beijneshal is voor minimaal een week, daarna wordt beoordeeld of er doorstroming mogelijk is naar een andere opvang locatie. Mocht er geen andere locatie beschikbaar zijn, dan mogen de asielzoekers nog een week langer in de sporthal blijven.