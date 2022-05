Het uitgaansleven in Haarlem is veel te beperkt, vinden drie Haarlemse vrienden. Zij nemen daarom het heft in eigen handen, en gaan daarom zelf maar wat organiseren. "Zeker nu alle coronabeperkingen al even weg zijn, valt het op dat er in Haarlem zo weinig te doen is. Maar het is al jaren aan de gang, het uitgaan aanbod wordt steeds kleiner in Haarlem. Het is een soort sneeuwbaleffect, dat willen we nu omkeren", vertelt Benjamin van de Hulst. Omdat te bereiken organiseert hij binnenkort samen met vrienden Killian Popken en Manon Spronk hun eerste feest.

Onder de naam 'Lola' willen de drie Haarlemmers feesten organiseren op unieke locaties, elke keer ergens anders in de stad. "Wij willen echt in heel Haarlem iets organiseren, dus niet alleen in het centrum. Zeker ook in bijvoorbeeld Noord en Schalkwijk", zegt Killian Popken.

"Er zijn genoeg plekken waar iets mogelijk is en wij gaan dat proberen te regelen", vervolgt hij. Ze willen vooral iets organiseren op ongebruikelijke plekken, maar ook op locaties die vroeger veel werden gebruikt voor feesten, maar nu steeds minder, zoals het terrein bij de Lichtfabriek. "Je moet dan denken aan bijvoorbeeld restaurants en kerken." Hij droomt ervan om ooit een feest te organiseren in de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt.

Slechte naam

"Ik was dit weekend op een studenten feest met vijftig man. Daarvan gingen er niet eens tien van naar de stad. Ze vinden het niet meer leuk genoeg hier in Haarlem", vertelt Manon. Het is volgens haar niet per se dat het huidige aanbod niet leuk genoeg is, het is meer de slechte naam van Haarlem. "Het verdwijnen van zaken zoals Stalker en Storing helpt ook niet mee", voegt ze toe.

Benjamin is het met Manon eens: "Van mijn vrienden gaat bijna niemand uit in Haarlem. Er is in vergelijking met andere steden ook wel erg weinig aanbod. Alkmaar heeft al meer dan het dubbele aanbod." Helemaal zeker waarom dat zo is weet hij niet. "Ja, we liggen dicht bij Amsterdam. Maar dat er minder mensen in Haarlem uitgaan komt denk ik vooral omdat er minder aanbod is. En dat komt dan weer omdat er minder mensen uitgaan..", zegt Benjamin.

Regelgeving

Dat er weinig is heeft volgens de drie Haarlemmers ook met regelgeving te maken. "Wij horen van veel mensen dat het in Haarlem erg lastig is, ja," zegt Killian. Sommige locaties die ze hebben benaderd geven ook aan om die reden niet mee te willen werken. "Ze zeggen dat ze bang zijn om hun vergunning kwijt te raken, of zien een aparte vergunning aanvraag voor een feest niet zo zitten."

"De gemeente denkt vooral in problemen, wij in oplossingen.", zegt Manon. Het plan van de drie vrienden is om zoveel mogelijk te proberen en binnen de regels iets moois te creëren. "Misschien dat de gemeente na een aantal keer met ons gewerkt te hebben makkelijker wordt", hoopt Manon. Killian geeft aan dat er ook bij de gemeente wel wat moet veranderen, maar dat ze daar niet op willen wachten. "Als het zo nog langer doorgaat sterft de nacht in Haarlem uit", voegt Killian toe.

"Het is ook een beetje scheef dat er voor andere soorten evenementen juist wel weer veel mag", vindt Benjamin. Hij vindt Haarlem dan ook echt een familie stad. "Voor de 'yuppen' met hun bakfietsen is er genoeg te doen", roept Benjamin. Killian vult hem aan: "In de cijfers is ook te zien dat de jongeren Haarlem verlaten, volgens ons heeft dat zeker te maken met het beperkte nachtaanbod."