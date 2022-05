Een automobilist is vanochtend in Bentveld op een paard gebotst. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd. Vanwege het ongeluk is de weg in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de Zandvoortselaan in Bentveld, zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Het paard werd geleid door een ruiter, maar werd op het moment van het ongeluk niet bereden. Het lijkt erop dat het paard kort voor de aanrijding was ontsnapt en vervolgens de weg op is gerend, laat de woordvoerder weten. De automobilist en de ruiter zijn beiden ongedeerd, laat de woordvoerder weten. "Maar het ongeluk gaat gepaard met veel emotie." Om voorbijgangers een blik op het kadaver te besparen, heeft de politie schermen geplaatst. Het kadaver zal worden afgevoerd." Het gaat om een paard van de Bentveldse stal- en rijvereniging De Naaldenhof, bevestigt een medewerker van het bedrijf aan NH Nieuws. De manege onthoudt zich vooralsnog van verder commentaar over het fatale ongeluk.