Vijfduizend bestellingen verder, een nieuwe vestiging in Heemstede en een dikke prijs van 15000 euro. Het voedselproject de 'Buurderij' verbindt boeren met buren en zorgt er zo voor dat je direct voedsel kan kopen bij aangesloten boeren. In Haarlem zijn er al twee Buurderijlocaties en afgelopen week kwam daar een derde bij op een bijzondere plek.

"We zijn vandaag op de Hartekamp", zegt initiatiefnemer Rogier Tan trots. "Dit is een dagbesteding voor mensen met een beperking en zij gaan ons helpen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee mag doen. Dus ook cliënten van de Hartekamp kunnen hier helpen op de Buurderij."

En dat vinden de bewoners heel spannend. Daniel Hubregtse is een van hen. Met een schort om zijn middel draagt hij het eerste verkochte kratje met etenswaar naar de klant. "Ik vind dit leuk om te doen", zegt Daniel. "Het is heel leuk om hier te kunnen helpen. Maar het is wel spannend."

Van appels naar 5000 bestellingen

Tan is dit project in 2019 gestart omdat hij appels en peren plukte op particuliere boomgaarden. "Van dat fruit maakten we sap dat we verkochten. Door dit werk kwam ik in aanraking met andere ondernemers die hetzelfde kleinschalige doen en toen zijn we gaan samenwerken."

In Haarlem zijn er nu twee wijkpunten, De Pelgrimskerk en Verhalenhuis in Haarlem-Noord, waar onder andere zelfgekweekte oesterzwammen uit Bloemendaal worden verkocht. Maar ook kaas en melk uit Assendelft of aardappels uit de Duintuin in Heemskerk vinden gretig aftrek.

"Het is ons gelukt om vanuit die twee wijkpunten meer dan 1300 burgers aan ons te binden en in 2021 hebben we bijna 5000 bestellingen ontvangen bij meer dan 30 aangesloten boeren. Het was dus tijd voor een volgende stap", aldus Tan.

15000 euro

Tan is vast en zeker om door te gaan met zijn plan. Het liefst wil hij ook Buurderijen openen in Zandvoort en Heemstede en dat is zeker niet ondenkbaar door een gewonnen prijs.

"We hebben vanuit de stichting Voedsel verbindt een prijs ter waarde van 15000 euro gewonnen. Hiermee willen we vestigingen openen in Zandvoort en Hoofddorp. Maar hoe dat er exact uit gaat zien, weten we nog niet. Eerst maar eens genieten van deze nieuwe Buurderij."