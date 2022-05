Het wordt een beladen dag voor familie, vrienden en buren van Dirk Zwitser. Ruim een jaar geleden werd de 45-jarige Haarlemmer dood geschoten in de Beeksteeg bij zijn woning, toen hij een ruzie probeerde te sussen. Verdachte Hadley van N. (31) zou lid zijn van de MC Hardliners.

De motorbende zou een vrouw in de Beeksteeg geprobeerd hebben mee te nemen tegen haar wil. Toen Dirk tussenbeide kwam, werd hij in het hoofd geraakt door een kogel. Hij overleed twee dagen later in het ziekenhuis. De politie hield later op 15 mei de verdachte aan.

Van Dirk Zwitser werd onder grote belangstelling afscheid genomen. Op weg naar het uitvaartcentrum aan de Vergierdeweg reed de rouwstoet langs de voetbalvelden van VV Schoten waar hij jarenlang voetbalde. Vrienden en bekenden vormden een erehaag en de rouwauto maakte een rondje over het voetbalveld langs het scorebord, omdat Dirk altijd daar naar toe rende als hij een doelpunt had gescoord.

De rechtszaak tegen verdachte Hadley van N., die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, begint vandaag om 9.00 uur.