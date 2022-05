Haarlemse bloemen- en plantenliefhebbers kunnen de komende tijd rustig gaan slapen, de luilakmarkt gaat definitief door. Het was lange tijd onzeker of de markt wel door kon gaan. Nu is bekendgeworden dat de traditionele markt door zal gaan, al zal dat niet meer de hele nacht zijn. "We stoppen rond 02.00 uur in plaats van doorgaan tot de volgende ochtend."

Het moeten extra drukke tijden zijn geweest voor Ron van de Vall. Al achttien jaar organiseert hij vanuit de gemeente de Haarlemse luilakmarkt. Nadat het twee keer is geannuleerd door corona, is het dit jaar erop of eronder voor de nachtelijke 'potjesmarkt'. "Nadat de aanmeldingen van ondernemers op zijn zachtst gezegd niet binnenstroomden, ben ik zelf iedereen gaan bellen. Ik kan nu zeggen dat we genoeg ondernemers hebben gevonden om de markt te organiseren. Zowel op de Raamvest als de Raamsingel zullen er bloemen, potten en ander 'groen' worden verkocht. Maar daar hebben we wel de traditie voor moeten aanpassen", aldus van de Vall. De Haarlemse luilakmarkt aan de Raamvest en Raamsingel bestaat sinds 1890 en is daarmee de oudste bekende potjesmarkt. De bloemen- en potjesmarkt start de vrijdagavond voor Pinksteren en eindigt op zaterdagochtend. Toch is het geen Christelijke gebeurtenis. Juist die nachtelijke uurtjes zijn voor de ondernemers die op de markt staan een obstakel. Veel van hen werken de volgende zaterdag op een andere markt. "Daarom hebben we ervoor gekozen om niet de hele nacht door te gaan en om 2.00 uur te stoppen", verklaart Van de Vall. Afscheid De komende editie zal de laatste zijn die Van de Vall organiseert. De 66-jarige marktmeester gaat na negentien georganiseerde luilakmarkten met pensioen. "Het werd de laatste jaren al lastiger om genoeg ondernemers te vinden en de twee coronajaren hebben ook niet meegeholpen. We moeten gaan vernieuwen", aldus de Haarlemse marktmeester. Daarom is dit jaar toegezegd dat twee nieuwe ondernemers op de markt mogen staan. Dat is op zich niet nieuw, maar dat hun opbrengst naar een goed doel (de voedselbank) gaat, is dat wel. "Ik ben door hen benaderd en uiteindelijk hebben we besloten om de ondernemers toe te laten", vervolgt Van de Vall. "Eigenlijk is dat niet helemaal de bedoeling, maar dit jaar zie ik het door de vingers." Van de Vall ziet de markt die 3 juni plaatsvindt als een afscheidscadeautje. Hij heeft wel een boodschap voor zijn opvolger. "Wat je merkt vanuit de ondernemers is dat nog maar een enkeling het kan opbrengen om de hele nacht te staan. Het is te zwaar. Dus we kunnen en willen de luilakmarkt organiseren, ook de komende eeuwen, maar dan moet de traditie wel enigszins worden aangepast."