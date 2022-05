De Haarlemse organisatie Triple ThreaT won gisteren een van de meest prestigieuze prijzen die er te winnen valt, een Appeltje van Oranje. Alleen bij de uitreiking ging er wat mis: Koning Willem-Alexander wilde de prijs uitreiken in Paleis Noordeinde in Den Haag, maar de winnaars waren er nog niet. Ze waren flink vertraagd door de drukte in het Haagse verkeer.

"We zijn via een sluiproute door het paleis, langs de techniek, nog aangeschoven", vertelt mede-oprichter Nick Hoogendorp in het NPO Radio 1 programma Langs de Lijn En Omstreken.

Waar Triple ThreaT gisteren om 14.00 uur in het paleis in Den Haag moest zijn, liep het allemaal iets anders dan van tevoren gedacht. De bus in de binnenstad parkeren bleek geen gemakkelijke opgave en leidde tot een half uur vertraging. "We gingen er naar toe, netjes op tijd en toen kwamen we in een controle terecht waardoor we te laat waren", vertelt Nick Hoogendorp in het radioprogramma.

Op dat moment wist hij niet dat gewonnen had, maar dat wist de organisatie uiteraard wel. "En die waren helemaal in de stress, omdat wij pas om 14.30 uur binnenkwamen", lacht hij. De bus werd een stuk verderop geparkeerd en het laatste deel naar het paleis moest worden gelopen. Via een sluiproute langs de techniek konden ze op tijd aansluiten en kregen ze alsnog de prijs uit handen van de koning.

Prijs

Triple ThreaT kreeg een bronzen appeltje, ontworpen door prinses Beatrix, en een bedrag van 25.000 euro. "Jullie dagen jongeren in lastige omstandigheden uit om een rolmodel te worden voor anderen", sprak de koning over Triple ThreaT. "Dat is wel bijzonder om te horen", aldus Hoogendorp. De koning had eerder al kennis gemaakt met de organisatie tijdens een werkbezoek.

Waar het geld aan wordt besteed, is aan de jongeren. "Zij krijgen de kans om te pitchen wat ze willen."