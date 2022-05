Al dagen loopt Gianluca Giordano (24) met vlinders in zijn buik rond. Deze Italiaan is na een ontmoeting met een pracht van een dame in een Italiaans restaurant compleet in de roze wolken. Daarom is hij op zoek naar haar, maar omdat hij niets van haar weet, heeft hij overal in Haarlem liefdesbrieven opgehangen. "Als ik haar ontmoet, vraag ik als eerst haar naam."

Gianluca ontmoette 'zijn Julia' op 29 april in het Italiaanse restaurant Piccolo, waar hij werkt. Tijdens de ontmoeting was het ontzettend druk, maar Gianluca was als betoverd door haar schoonheid.

"Ik zag ze staan praten en het leek alsof de vonken eraf spatten", zegt Donatella Ditano, eigenaar van het restaurant. "Gianluca zat helemaal in het gesprek en ik moest ze echt even stoppen, want ik had hem nodig in het restaurant."

Dat de dame in kwestie het restaurant bezocht met een man, hoeft volgens Gianluca niet uit te maken. "Ze was met een man, maar ik heb geen idee of het haar vriend of man is. Hij was wat ouder, dus het leek eerder haar vader, een oom of een vriend. Maar dat maakt ook niet uit. Ik wil gewoon graag weer eens met haar praten."

Mocht Gianluca in contact met haar komen, dan is er een vraag die hij als eerst gaat stellen. "Ik ga haar vragen hoe ze heet, want dat weet ik nog helemaal niet." En mocht het daarna komen tot een date, dan is de locatie in ieder geval al geregeld.

"Als ze dat willen, mogen ze natuurlijk hier in het restaurant zitten", zegt eigenaresse Ditano. "De tafel staat al gedekt, maar ze moeten het natuurlijk wel zelf willen. Er is namelijk een kans dat wij ze hier in de gaten houden."

Ben of ken jij de dame in kwestie en wil je in contact komen met Gianluca, stuur dan een mail naar Michael.vanderputten@nhmedia.nl of haarlem@nhnieuws.nl