Na zestien jaar oppositie gevoerd te hebben, gaat de Haarlemse Actiepartij nu formeren met de PvdA, CDA, GroenLinks en D66. De vijf partijen zien 'sterke inhoudelijke overeenkomsten' en hebben het zelfde doel voor ogen met de stad.

De partijen willen samen met elkaar werken aan een akkoord dat sociaal, duurzaam en progressief is. "Hierbij komen grote uitdagingen op Haarlem af, zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en onzekere financiering vanuit de Rijksoverheid", valt te lezen in een persbericht.

"De beoogde coalitie wil bovenal zorgen voor daadkracht om de plannen voor wonen, mobiliteit, duurzaamheid en onderwijs uit te voeren. Hierbij staat realisatie van bestaande plannen centraal, in verbinding met de burgers in de stad, en in verbinding en met steun van de raad."

Schouders eronder

Danny van Leeuwen van de Actiepartij is blij dat de partijen elkaar op hoofdlijnen hebben gevonden. Door deelname aan deze coalitie denkt Actiepartij de grootste bijdrage te kunnen

leveren aan een progressieve, groene en sociale stad.

"We willen onze schouders zetten onder de goede dingen die afgelopen periode al in gang zijn gezet en waar we kunnen, zullen we met creatieve ideeën vlot trekken wat snel in beweging moet komen", aldus Van Leeuwen.

Na zestien jaar oppositie noemt hij deelname aan de coalitie spannend, maar hij heeft er ook vertrouwen in: "Het is nieuw, ook voor Haarlem. Maar we hebben altijd constructief oppositie gevoerd en dat betaalt zich nu uit. Ik denk dat we meer kunnen bereiken als we meedoen in coalitie", vertelt hij aan NH Nieuws.

De partijen hopen snel een akkoord te kunnen presenteren en aan de slag te gaan, aldus Van Leeuwen.