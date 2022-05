Een man en een vrouw die eind 2019 een 'ayahuasca-retreat' organiseerden in hun woning in Haarlem zijn door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Ook kreeg het duo een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een proeftijd van twee jaar. Op de laatste dag van de retreat overleed één van de deelnemers door gebruik van het verboden ayahuasca in combinatie met andere middelen.

De 58-jarige man en 34-jarige vrouw organiseerden de 'retreat' samen op 28, 29 en 30 november 2019. De man regelde de ayahuasca via een ander, nam deze mee naar het huis en gaf het vermengd met water aan de deelnemers. De vrouw nodigde mensen uit voor de bijeenkomst en onderhield contact met hen. Tijdens de ceremonie was ze een van de begeleiders. Volgens de rechtbank heeft het stel zich schuldig gemaakt aan het regelen, vervoeren en voorschoten van in totaal 350 gram ayahuasca. Ook neemt de rechtbank het de twee kwalijk dat de ceremonie een een bedrijfsmatige karakter hadden; zo werden actief deelnemers gezocht en verdienden de twee er geld mee. Het stel is niet veroordeeld voor de dood van een deelnemer, maar volgens de rechtbank laat dit nog maar eens zien hoe gevaarlijk de stof kan zijn. Volg Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem