Stoepen die weken lang openblijven voor werkzaamheden, deelscooters die een aantrekkingskracht op elkaar lijken te hebben en niet te vergeten geparkeerde bakfietsen. Ze komen veel voor op de inzendingen van een fotowedstrijd van 'Drempelloos Haarlem'. Pauline van Heuven, die zelf slechtziend is, wil hiermee Haarlemmers bewuster naar de toegankelijkheid van de stad laten kijken.

Pauline is daarom vorig jaar de website Drempelloos Haarlem gestart. De fotowedstrijd is één van haar eerste wapenfeiten om haar stadsgenoten te attenderen op de obstakels die zij en haar blindengeleidehond Irsa dagelijks tegenkomen. Vanmiddag wordt de foto van de meest opvallende situatie bekendgemaakt.

Op de foto's, ingezonden door volwassenen en kinderen, zijn vooral veel rood-witte verkeersborden te zien. En dat zijn volgens Pauline de obstakels die juist makkelijk op te lossen zijn. "Je kan bij wegwerkzaamheden aftakkingen van de geleidestrook maken als het wat langer duurt. Of geef ruim op tijd voor de automobilisten met een bord aan dat er voetgangers op de weg komen."

Pauline heeft hier al tijdens een kennismakingsgesprek met burgemeester Jos Wienen over gesproken. Die heeft te kennen gegeven haar 'waslijst met punten' te bestuderen en te kijken wat er snel gedaan kan worden.

De fotowedstrijd is vooral bedoeld om Haarlemmers bewuster naar hun eigen omgeving te laten kijken. "Ik wil dat mensen leren om naar de toegankelijkheid van hun eigen buurt te kijken. Het zit niet in jullie systeem, terwijl ik ervan doordrenkt ben en zie waar het misgaat."

Pauline ziet ook in de foto's die zijn aangeleverd dat het nog vooral gaat om fietsers en scooters die verkeerd geparkeerd staan.

Zelf 'ziet' ze meer structurele obstakels. Zoals de geleidestrook voor slechtzienden op de Gedempte Oudegracht in de binnenstad, waar continu fietsen op gestald staan. "Omdat er fietsrekken naast staan en als die vol zijn, sluiten mensen hun eigen fiets daarnaast aan. En dan staan ze dus op die strook." Pauline ziet dus liever geen fietsenrekken meer in de buurt van de geleidestroken.

Ook een terugkerende ergenis is de terrassen, zeker nu die uitgebreider uitgezet mochten worden ten tijde van de coronamaatregelen. "Ik weet zeker dat 99 procent van de horecaondernemers het snappen als ik er wat van zeg, maar 1 procent blijft hardnekkig de stoelen in de weg zetten." Als per 1 oktober de terrassen weer verkleind moeten worden, hoopt ze meer ruimte te krijgen.

"En daar heb ik recht op volgens het VN Verdrag Handicap. Op straat behoort de stoep zo vrij mogelijk te zijn zodat Irsa mij veilig kan geleiden en we niet onnodig de onveilige straat op hoeven te stappen."