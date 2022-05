Vijftien jaar lang heeft kweker Edwin Visser zijn vrije tijd gestoken in het telen van het Haarlems Klokkenspel. Dit uit Engeland afkomstige, zeldzame plantje verdween in de negentiende eeuw in de omgeving van Haarlem door haar kwetsbaarheid en dat vond Visser maar wat jammer. "Het is een bijzonder plantje."

Het Haarlems Klokkenspel kwam begin achttiende eeuw naar Nederland. De plant werd eerder in de zeventiende eeuw in Engeland gevonden. Door onder andere de beroemde hoogleraar en directeur van de Hortus botanicus van de Universiteit Leiden, Herman Boerhave en diens vriend George Clifford is het plantje hier terechtgekomen.

"Dat was rond 1725", zegt kweker Edwin Visser. "Het was toen ook de beroemde Zweede plantkundige Carl Leneaus, die door Boerhave naar Nederland was gehaald om planten te categoriseren, die het plantje voor het eerst beschreef en het de Latijnse naam, Saxifraga granulata plena gaf."

Haarlems Klokkenspel

Later werd het plantje vooral populair bij Haarlemse plantenhandelaren. "Haarlem was een echte plantenstad", vervolgt Visser gehurkt naast 'zijn' Haarlems Klokkenspel. "Ik durf echt niet te zeggen waar de naam vandaan komt, maar ik denk wel dat de handel en het telen van de plant hier in de omgeving ermee te maken heeft."

Ook was het witte plantje een veel geziene gast in de Haarlemmerhout, toch is het daar in de negentiende eeuw langzaam verdwenen. "Het is een kwetsbaar plantje", beoogt de kweker. "Dat is ook de reden dat het zeldzaam is. Het is geen viooltje dat overal wil groeien en het wordt makkelijk overgroeid door planten die groter zijn."

Vooral uit hobby en interesse voor het Klokkenspel heeft Visser vijftien jaar geleden besloten om het verdwenen 'Haarlemse trots' terug te halen. Nu doet hij er alles aan om het plantje weer de statuur te geven die het verdient.

Het plantje is inmiddels te koop en verkrijgbaar bij de Haarlemmer Kweektuin. Ook de historische vereniging Heemstede Bennebroek heeft voor haar 75-jarige verjaardag 75 exemplaren verloot onder haar leden.

Een van de gelukkigen is Olga van der Klooster. "Ik ben ontzettend blij met dit plantje. Mijn moeder is afgelopen week overleden. We gaan dit plantje speciaal voor haar in de tuin planten."

Ook haar partner Michel Bakker is bescheiden trots op zijn exemplaar. "Ik studeerde in Leiden en kwam veel in de Hortus botanicus. Bijzonder dat Herman Boerhave daar de eerste melding deed van de plant."

'Je krijgt er veel voor terug'

Visser hoopt dat hij een bijdrage kan leveren aan de terugkeer van het Haarlems Klokkenspel in Haarlemse parken. Maar hij vindt het toch vooral heel leuk dat het een historisch gewasje is.

"Ik merk de laatste tijd dat het best leeft in Haarlem, dat is leuk om te zien. Er is best veel tijd in gaan zitten, maar je krijgt er ook energie van. Je krijgt er veel voor terug."