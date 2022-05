Bevrijdingspop Haarlem heeft zo'n 142.000 bezoekers getrokken. Daarmee is deze editie niet het meest drukke festival ooit geweest. Naast bands als Krezip en Goldband was er een kinderfestival, het 5voor5-moment en er waren tolken die de liedjes vertaalden, zodat ook dove mensen van het festival konden genieten.

Zonder dat je ook maar iets kunt horen, toch met volle teugen genieten van muziek. Het kon gisteren op Bpop in Haarlem. Speciaal voor doven en slechthorenden waren er drie tolken Nederlandse Gebarentaal die de nummers vertolkten.

Hierdoor was Noah Di Febbo (24) speciaal naar Haarlem gekomen om te genieten van de muziek. "Ik ben slechthorend geboren en twee jaar geleden plots doof geworden. Zes jaar eerder ben ik nog wel eens naar een concert gegaan, maar dit in Haarlem was een totaal nieuwe ervaring."

Speciaal naar Haarlem

Noah woont in een Utrechts studentenhuis. Toen hij hoorde dat er in Haarlem tolken Nederlandse Gebarentaal zouden zijn om de liedjes van onder andere Maan en Suzan & Freek te vertalen, besloot hij samen met een vriend de trein in te stappen.

"Voor mij is zo'n tolk belangrijk", laat Noah weten. "Ik kan de bass wel voelen, maar alleen met bass kom je er niet. Je wilt weten waar de liedjes over gaan en welke emotie erin zit."

Niet alleen Noah heeft genoten, ook voorzitter van Bevrijdingspop Bernt Schneiders. "Je hoort aan mijn schorre stem van het vele praten gisteren dat het echt fantastisch was. Het was een absolute topeditie, met ook nog eens mooi weer", aldus Schneiders.

Afval

'Bpop' probeert de hoeveelheid plastic tot een minimum te beperken. Bekers 'kosten' daarom een halve munt extra. Als je dat bekertje inlevert bij je nieuwe bestelling hoef je die halve munt niet te betalen. Hierdoor worden bezoekers gestimuleerd om het oude bekertje in te leveren.

Een systeem dat volgens Schneiders goed werkt. "Toen de mensen vannacht weg waren, heb ik een rondje over het veld gemaakt. Vanaf het hoofdpodium zag ik aanmerkelijk minder rotzooi en afval dan eerdere jaren dus het werkt goed."

Toch lag het terrein na afloop nog flink bezaaid met plastic bekertjes, vertelt een medewerker van Spaarnelanden vanochtend. De medewerker die niet bij naam genoemd wil worden, was met zijn team vannacht rond 2.00 uur begonnen met het opruimen van het terrein.

"Mijn dienst zit er nu wel bijna op", zegt hij terwijl hij het laatste plastic opraapt. "Ik ben zo om 12.00 uur klaar, kan ik lekker mijn bedje in."

Volgens de medewerker lag er alsnog veel plastic omdat vooral na het laatste optreden iedereen zijn bekertje laat vallen. "Je krijgt niet een halve munt terug als je een bekertje inlevert dus als het festival is afgelopen, laten veel mensen toch wel hun beker vallen."

Echt erg vindt hij dat overigens niet. "Daarom zijn wij er, het hoort er ook wel een beetje bij. Als het maar wel uiteindelijk wordt opgeruimd toch."

Meer tolken Nederlandse Gebarentaal op festivals

Noah Di Febbo, die nog steeds aan het nagenieten is, hoopt dat er meer Bevrijdingsfestivals gaan werken met tolken Nederlandse Gebarentaal, maar dat ze ook bij andere festivals en concerten te zien zijn. Er moet dan ook volgens hem meer aandacht komen voor tolken en dat geldt niet alleen vanuit de festivals.

Ook de artiesten spelen een rol in het vertalen van hun liederen. Tolken moeten zich namelijk kunnen voorbereiden op de teksten die zijn gaan vertolken. Dit om de betekenis en de emotie van de liesjes goed te kunnen overbrengen. Het is daarom handig om te weten welke nummer er gespeeld gaan worden.

"Het delen van de setlist zou een mooie eerste stap zijn", zegt Noah. "Maar artiesten willen niet altijd de setlist geven. Ik weet niet waarom dat is, maar tolken zullen de setlist nooit openbaren, ze hebben namelijk geheimhoudingsplicht."

In de live-uitzending van NH Nieuws voerde presentator Tom Jurriaans een gesprek met Jolanda Beyer. Naast directeur van Patronaat, is Beyer ook bestuurslid bij bevrijdingspop en ze heeft wel een idee wie er naar Bpop 'moet' komen.

"Ik zou graag Bruce Springsteen hier wel eens willen zien", zegt Beyer in het fragment, "maar volgens mij is het uitgesloten dat hij hier ooit komt. Springsteen staat erom bekend uren achter elkaar te spelen, we zouden hier dan een aparte festivaldag voor hem kunnen organiseren", aldus Beyer.

Bruce Springsteen of niet, Noah hoopt dat er meer aandacht komt voor doven en slechthorenden tijdens concerten, zodat ook zij kunnen genieten van mooie muziek. "Ja, dat zou toch mooi zijn", schrijft Noah.