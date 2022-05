Deze Bevrijdingsdag is niet alleen vrijheid, maar ook duurzaamheid een belangrijke boodschap op het Bevrijdingsfestival in Haarlem. Ilse Zaal, gedeputeerde economie van Noord-Holland, stelt dat duurzaamheid ook een vorm van vrijheid is. "Verduurzaming is ook vrijheid: vrijheid voor de omgeving, planten en dieren."

Het festival voegt de daad bij het woord door alle bekers te recyclen. Zaal: "Hier hebben ze een heel mooi systeem, de bekers en de munten zijn van recyclebaar plastic. Op deze manier houden we ook het festivalterrein schoon, het is hier echt brandschoon."

Het festival wil op deze manier aandacht vragen voor voedselverspilling en het hergebruiken van grondstoffen. Zaal is ontzettend blij hoe het festival uitpakt: "Het is zo fantastisch dat we nu weer de vrijheid kunnen vieren. Het is toegankelijk en gratis voor iedereen."