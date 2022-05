Het oudste bevrijdingsfeest van Nederland en een festival voor kinderen: Bevrijdingspop Haarlem is meer dan alleen muziek. Nadat door corona twee keer een fysieke 'bpop' niet door kon gaan, zal het vanmiddag een gezellige boel worden. NH Nieuws kijkt alvast vooruit met 5 leuke dingen die je dit jaar moet weten over het feest.

Nummer 1: historie

Het eerste ding dat je 'moet' weten is dat Bevrijdingspop Haarlem het oudste bevrijdingsfestival van Nederland is. uit onvrede met de viering van onze bevrijding, organiseerde een groep vrienden onder leiding van Ilco van der Linde in 1980 een bevrijdingsfeest in patronaat. Dat feest zou de basis leggen voor de verdere ontwikkeling van Bevrijdingspop.

In de jaren die volgden, werd het festival steeds groter en verhuisde het van Patronaat naar onder andere de Botermarkt en het Kenaupark. Ook werd het feest georganiseerd in andere steden als Amsterdam en Wageningen. Inmiddels zijn er veertien bevrijdingsfestivals door heel Nederland er trekt de Haarlemse editie 130.00 bezoekers.

Nummer 2: muziek

Muziek kan niet zonder festivals en festivals kunnen niet zonder muziek. Ook dit jaar staan er weer bijzonder grote namen op de verschillende podia van 'bpop' in Haarlem. Zo staan onder anderen Suzan & Freek, Rilan & The Bombardiers feat. Gallowstreet en Maan op het hoofdpodium. Krezip en FeestDJRuud XXL zullen daar de avond afsluiten.

Op het tweede podium spelen onder anderen Froukje, JessB en Hang Youth. Dan nog een speciale vermelding voor The Mauskovic Dance Band. Deze formatie combineert Afro Caribische klanken met een Cubaanse sound waar je moeilijk stil op kunt blijven staan.

Nummer 3: 5voor5-moment

Bevrijdingspopbezoekers vieren de vrijheid, maar staan er ook stil bij dat dit niet vanzelfsprekend is. Punt drie waar je van op de hoogte moet zijn als bezoeker is het 5voor5-moment. Om 16.55 uur wordt er op alle bevrijdingsfestivals door heel Nederland tegelijk stil gestaan bij vrijheid. Dat gebeurt dit jaar met de Oekraïense zanger Aleksey Gorbunov. De vluchteling verblijft momenteel met zijn gezin sinds enkele weken bij een gastgezin in Overveen. Hij zal in Haarlem alleen op het podium staan, zijn eigen bandleden moesten achterblijven in Oekraïne.

Nummer 4: randprogrammering

Het vierde element van het festival dat handig is om te weten is dat er een flinke randprogrammering is. Zo is er een kinderfestival waar leuke optredens zijn voor en door kinderen. Van een andere orde is het dj-collectief 'Superstijl'. Op het Dreefplein kan jij vanaf 19.30 bepalen wat de dj draait. Elk ronde start met een nieuwe muziekstijl waaruit jij kan kiezen. De stijl met meeste stremmen, wordt gedraaid. Stemmen kan met een app of via stemkastjes in de zaal.

Nummer 5: zon

En dan, last but not least: het weer. Het is waarschijnlijk iets te koud voor een korte broek en T-shirt, maar met een vest, en later een jas, moet het goed te doen zijn. Het wordt zo'n vijftien graden, met een kansje op wat spetters. Toch is het waarschijnlijker dat de zon zich af en toe laat zien door de bomen. Perfect weer dus om een klein dansje te wagen.

Bpop thuis volgen? Haarlem105 is er vanaf 9.00 uur live bij. NH Nieuws verzorgt een live tv-uitzending vanaf 15.30 tot 17.00 uur.