Een man is woensdagnacht op de Rijksweg in Velsen-Zuid aangehouden na een wilde achtervolging vanuit Zandvoort. De man werd achtervolgd omdat hij een stopteken negeerde. Volgens een woordvoerder van de politie was hij vuurwapengevaarlijk. Op de Rijksweg botste hij vervolgens achterop een andere automobilist.

De achtervolging ging via Velserbroek richting IJmuiden. De man besloot niet te stoppen en heeft de achterkant van de politiewagen geraakt waarna hij vol tegen de wagen van een toevallige passant reed.



Na de aanrijding rende de verdachte weg en werden er vier waarschuwingsschoten gelost door agenten. Uiteindelijk is de man getaserd en aangehouden in een tuin van een bewoner.

De inzittende van de aangereden personenauto is door ambulancepersoneel daar nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Sporenonderzoek

De Verkeersongevallenanalyse heeft sporenonderzoek gedaan. Het is niet bekend of er iets gevonden is. Ook de auto van de verdachte is onderzocht. Hier werd geen vuurwapen gevonden.



Beide burgervoertuigen zijn weggesleept. De weg was tot ongeveer 4.00 uur afgesloten.