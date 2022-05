Bevrijdingspop Haarlem is het oudste Bevrijdingsfestival van ons land. Al sinds 1980 wordt in onze stad op muzikale wijze de vrijheid gevierd. Ook in 2022 laat de organisatie het er niet bij zitten op 5 mei en zetten ze een evenement neer met een supertoffe line-up.

Bevrijdingspop Haarlem komt dit jaar met een groots festival in de Haarlemmerhout. Een vast onderdeel van de Bevrijdingsfestivals zijn de Ambassadeurs van de Vrijheid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar zijn dat Duncan Laurence, Fresku, Suzan & Freek en Donnie. Per helikopter vliegen zij langs de verschillende Bevrijdingsfestivals door heel Nederland. In Haarlem kunnen we Suzan & Freek op het podium verwachten.

Bevrijdingspop vindt dit jaar weer plaats in de Haarlemmerhout in Haarlem. Hoe je daar komt? Check het hier. Het Bevrijdingsfestival is gratis toegankelijk en is er voor iedereen entertainment: er zijn drie podia en verschillende pleinen. Je kunt hieronder doorklikken om te kijken wanneer jouw favoriete artiest optreedt, en waar je diegene in de Haarlemmerhout kunt vinden.