De politie heeft in de maanden oktober tot en met maart 13.741 woninginbraken in Nederland geregistreerd. Dat is ongeveer net zo vaak als in de wintermaanden vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van een analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers. Hoe zit het met die inbraakcijfers in Haarlem?

In vergelijking met de inbraakcijfers van voor de coronacrisis is het aantal inbraken wel gedaald. In 2019 werd in dezelfde periode 22.048 keer ingebroken in Nederland.

Inbraken in Haarlem

In Haarlem ligt het aantal inbraken hoger dan voor corona. In de wintermaanden werd er 140 keer ingebroken. Vorig jaar werden er 82 inbraken geregistreerd. Dat is een stijging van maar liefst 70,7 procent. In de periode van oktober 2019 tot en met maart 2020 lag het aantal op 288 inbraken.

Minder inbraken door lockdown

In de donkere maanden wordt er meer ingebroken dan in de zomer. Vooral in december zijn de dieven erg actief. Het afgelopen jaar bleef het aantal diefstallen in die maand juist relatief beperkt. Dit komt waarschijnlijk door de strenge lockdown die half december werd aangekondigd. Tijdens vorige lockdowns daalde het aantal inbraken ook.