Na twee jaar verplicht thuiszitten op Koningsdag, verwachten gemeenten dat het woensdag drukker wordt dan in de jaren voor de coronavirus uitbrak.

De meeste steden willen woensdag vooral een gezellige dag van maken en nemen weinig tot geen extra maatregelen om drukte te voorkomen. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws bij verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Wel laten een aantal weten het verkeer te zullen reguleren en de drukte te gaan monitoren.

Zo heeft de gemeente Haarlem een verkeersplan gemaakt en zet daarvoor verkeersregelaars in. "De grootste uitdaging is altijd het goed scheiden van lopend en rijdend verkeer, zodat er geen ongevallen gebeuren of stremmingen ontstaan", reageert een woordvoerder van de gemeente Haarlem.

Handhaving monitort daar bovendien vanaf 's ochtends vroeg de drukte in het centrum van Haarlem. Zorgen om een mogelijk nieuwe uitbraak lijken er niet te heersen. "We verwachten - gelet op de huidige stand van zaken in de coronapandemie - geen uitbraak op Koningsdag in Haarlem."