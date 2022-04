Burgemeester Jos Wienen reikte dinsdag dertien lintjes uit aan Haarlemmers die zich jarenlang hebben ingezet voor andere mensen. Eén van de gedecoreerden kreeg wel een heel bijzonder lintje en dat was Jaap Harlaar. Hij is benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw. Het oudste lintje en de hoogste civiele ridderorde.

Traditiegetrouw werden vanmorgen, de dag voor Koningsdag, de lintjes uitgereikt. Dertien Haarlemmers werden met smoesjes van familieleden, richting het stadhuis aan de Grote Markt gelokt waar ze door burgemeester Jos Wienen in het zonnetje werden gezet voor hun verdiensten. Onder andere Anga Veldhuizen kreeg een lintje voor haar werk voor de voedselbank en Jolijt de Jongh kreeg er één voor haar werk voor de dorpsraad van Spaarndam. Als laatste werd Jaap Harlaar, onder andere hoogleraar klinische biomechanotronica aan de Technische Universiteit (TU) Delft, naar voren geroepen door burgemeester Wienen. Hij kreeg het bijzondere lintje vanwege het leveren van prestaties van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Zo droeg hij bij aan de ontwikkeling van technieken ten behoeve van de behandeling van loopstoornissen. En twee jaar geleden ontwikkelde hij samen met studenten, een werkend beademingsapparaat voor covidpatiënten, dat snel in productie kon worden genomen. Daarmee kon het dreigende tekort aan beademingsapparatuur worden voorkomen. Volg Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem