Ze dacht dat haar inzamelactie voor Oekraïense vluchtelingen in Polen, die ze een dag na het uitbreken van de oorlog startte, een paar tassen met spullen zou opleveren. Maar het overtrof al haar verwachtingen. De winkel van de Haarlems-Oekraïense Anna Roelofs-Ivanchenko raakte binnen no-time tot aan de nok toe gevuld. Ze moest zelfs twee keer naar een grotere locatie verhuizen en inmiddels heeft ze met een heel team een dagcentrum opgezet voor vluchtelingen in het voormalige V&D-pand in Haarlem.

Anna is de actie begonnen uit wanhoop, omdat ze haar eigen familie niet op tijd uit Oekraïne weg kon halen. Ze kreeg vanaf het begin hulp van een paar Haarlemse vrouwen. Zij zijn nu onderdeel van het kernteam van de stichting Rasom, die ze hebben opgezet om de actie zo goed mogelijk te laten verlopen. Rasom betekent 'samen' in het Oekraïens, want vanaf dag één helpen er talloze vrijwilligers, Haarlemmers én gevluchte Oekraïners. Elke minuut van de dag is Anna ermee bezig en ondertussen houdt ze dagelijks contact met haar familie in haar thuisland. Verslaggever Kimberley Luske van NH Nieuws/Haarlem105 volgde Anna en haar team vanaf het moment dat de oorlog uitbrak.