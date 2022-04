Met een passagiersschip en mogelijk een voormalige vaccinatietent op het nu braakliggende Sonneborn-terrein aan de Spaarndamseweg wil de gemeente Haarlem de opvangplekken voor Oekraïens vluchtelingen uitbreiden. De boot voor 155 vluchtelingen komt er in ieder geval over twee weken. De optie voor een tent met harde muren waar kamers in gebouwd kunnen worden, wordt nog onderzocht.

De gemeente heeft de buurt langs de Spaarndamseweg waar het schip Princess Sophia vanaf 15 mei aanmeert en het tegenoverliggende braakliggende terrein, gisteren via een brief op de hoogte gebracht.

Tot voor kort lagen hier ook al passagiersschepen voor opvang van daklozen, Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Maar die moesten per 1 april naar de overkant van het Spaarne verhuisd worden, om plaats te maken voor de rivier-cruiseschepen die hier in altijd in het voorjaar en in de zomer aanmeren.

Nu blijkt dat er minder van dit soort aanlegplaatsen nodig zijn dit jaar. "En dus is er ruimte vrij voor een opvangboot", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Haarlem zoekt nog naar alternatieve aanmeerlocaties waar schepen voor langere tijd kunnen blijven liggen.

De woordvoerder laat weten dat dit een totaal ander schip is dan degene waar onlangs salmonella is uitgebroken. Vluchtelingen die tot nu toe hier werden opgevangen liepen buikklachten en diarree op en zijn ondertussen naar opvanglocaties in Arnhem en Hardenberg verhuisd. Het onderzoek naar de bron van de besmetting is nog in gang. De eerste bevindingen van GGD Kennemerland waren dat er geen besmetting via het drinkwater is geweest.

Op het plan om op het braakliggende terrein een paviljoen te plaatsen, is een eerste positieve reactie van de buurt. Daarbij is geopperd om dan bij de tent die tot voor kort werd ingezet als priklocatie, ook een speelplaats tijdelijk in te richten voor kinderen uit de opvang en buurtkinderen. Hier zouden dan 64 mensen onderdak kunnen vinden.

De omwonenden van dit Sonneborn-terrein opperen al lang dat hier een park zou moeten komen. Voor de woningbouwplannen die hier ontwikkelt gaan worden, zijn zij in gesprek met de ontwikkelaar en de gemeente. Haarlem heeft wel gesteld dat een opvanglocatie de woningbouw niet mag vertragen.