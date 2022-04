In een grote tennishal in Sassenheim zijn honderden vrijwilligers aan het bloemsteken op de praalwagens voor het bloemencorso komende zaterdag. Het is enorm veel werk en geeft de meesten blaren, maar ze gaan onvermoeibaar door. "s Avonds ben je wel afgedraaid hoor", lacht één van de vrijwilligers. "Maar dat geeft niet, we hebben er alles voor over."

Na twee coronajaren gaat het bloemencorso dit jaar eindelijk weer door. Het is tevens een jubileum-editie. Het corso wordt voor de 75e keer gehouden en komt zaterdagavond aan in Heemstede en zal doorrijden naar Haarlem waar de wagens nog een dag te bewonderen zijn.

Even was het spannend voor de organisatie of alle vrijwilligers wel weer terug zouden komen voor het bloemsteken na de coronajaren, maar achteraf bleken de zorgen ongegrond. Alle stekers-verenigingen waren weer van de partij en dat was toch wel een hele opluchting voor de organisatie. "Iedereen is weer aanwezig en iedereen heeft een glimlach op het gezicht. Daar doen we het toch voor", zo vertelt Gerrit Rutgrink, vicevoorzitter en coördinator van de stekers-verenigingen.

Dit jaar rijdt er voor het eerst in de geschiedenis, ook een wagen mee van de provincie Noord-Holland. De wagen heeft voorop een stolpboerderij en daarachter is een regenboog te zien, die staat voor diversiteit. Ook zullen er bloemenranden te zien op de wagen, die in de hele provincie langs akkers zijn aangelegd voor de bijen. Gedeputeerde Ilse Zaal kwam even kijken vandaag en was diep onder de indruk. "Het is waanzinnig mooi, het ontwerp is geweldig en staat echt symbool voor onze provincie. "

De vrijwilligers werken nog tot vanavond laat door, morgen zijn de praalwagens klaar en gaan ze de hal uit. "Bij daglicht zie je dat de kleuren toch nog vaak wel wat intenser zijn, dan hier binnen bij kunstlicht, dus dat is altijd wel echt mooi om te zien", zo vertelt een vrijwilliger van de Haarlemse steekvereniging. "Vooralsnog liggen we goed op schema en het zou zomaar kunnen dat we op tijd klaar zijn en dat het deze keer geen nachtwerk wordt."

Het bloemencorso is zaterdagavond live te zien zijn bij NH Nieuws en H105 vanaf kwart voor acht vanuit Heemstede.