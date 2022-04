Stralend zomerweer, maar het Mendelcollege in Haarlem stond vanochtend in het teken van het schaatsen. Dichter Jan Kal droeg, omringd door honderden leerlingen zijn gedicht 'Gouden Yvonne' voor aan voormalig schaatskampioene Yvonne van Gennip.

Het gedicht is sinds woensdag 19 april levensgroot op de zijkant van het Mendelcollege te bewonderen, de middelbare school waar Van Gennip haar schooltijd heeft doorgebracht.

Tijdens de bijeenkomst de Haarlemse Kal zijn gedicht voor in het bijzijn van Van Gennip en leraren en leerlingen van de school. Na de onthulling en de voordracht was het de beurt aan de brugklassers, die ook zelf geschreven gedicht mochten voordragen. "Al met al was het een hele geslaagde ochtend, de muurschildering is erg mooi geworden. Het trekt de aandacht", aldus rector Jan-Mattijs Heinemeijer.

Het gedicht en de muurversiering is als eerbetoon aan de prestaties van de schaatslegende tijdens de Olympische Spelen in 1988. Het initiatief is in samenwerking met het Haarlems literair genootschap en het Mendelcollege, een zogenoemde 'topsport talentschool'. Dit houdt in dat leerlingen die topsport beoefenen op deze school extra worden begeleid door docenten om school en sport te combineren.

Opleiding afgemaakt

Ook Yvonne van Gennip heeft tijdens haar sportcarrière op deze school haar opleiding afgemaakt. "Yvonne heeft aangegeven dat ze twee keer in haar leven écht opgetogen is geweest: toen ze goud won en toen ze haar diploma haalde", zegt Heinemeijer.

Ondanks dat Van Gennip van een andere generatie is dan de brugklassers, kenden de kinderen haar wel degelijk. "Toen ze de school binnen kwam lopen, stonden de leerlingen al klaar met hun schaatsen om deze te laten signeren", aldus rector Jan-Mattijs Heinemeijer.

Wat Heinemeijer betreft blijft het niet bij deze ene muur. "Het is een hele leuke toevoeging aan het gebouw en verwijst naar wat hier op school gebeurt, toen en nu."