De Oekraïense muzikant Oleksiy Gorbunov is gescheiden van zijn bandleden. En toch gaat hij op tournee. Speciaal voor hem is een tour langs cafés in Haarlem en Zandvoort op touw gezet en mag hij optreden bij een benefietconcert voor Oekraïne in poppodium Patronaat. En als klap op de vuurpijl staat hij op het hoofdpodium van Bevrijdingspop.

Het is een hard gelag voor Oleksiy Gorbunov dat hij nu in Nederland toert zonder zijn bandleden. Hij is namelijk de zestig gepasseerd en mocht het land uitvluchten. Maar de andere muzikanten van de band Grust Pilota moesten blijven om te strijden in de oorlog tegen de Russische invasie.

Gorbunov vluchtte samen met zijn vrouw en dochter uit Kyiv toen de bombardementen maar aanhielden. Sinds een paar weken heeft hij nu onderdak bij een gastgezin in Overveen. Zijn muzikaliteit werd al snel opgemerkt en Haarlemmer Alain Timmers werpt zich nu op als tourmanager, die geld inzamelt tijdens de optredens. Het geld gaat naar humanitaire organisaties die landgenoten van Gorbunov daar en hier helpen.

Oleksiy Gorbunov vindt het niet erg om alleen op te moeten treden. Bij het benefietconcert Haarlem Rocks For Ukraine, vanavond, wordt hij wel bijgestaan door twee studenten van het Haarlems Conservatorium. Maar in de bars zingt hij alleen, zichzelf begeleidend op gitaar. Gorbunov, die ook nog eens een bekende Oekraïense acteur is, draait er zijn hand niet voor om.

Bevrijdingspop

Maar hij mist zijn bandleden wel. "Het is leeg om zonder hen hier te zijn." Maar hij kijkt ernaar uit om overal waar het kan op te treden. "Het maakt me niet uit waar ik ben, in een bar, op een evenement of op een plein. Ik wil overal optreden." zoals op het hoofdpodium van Bevrijdingspop, waar hij het 'vijf-voor-vijf-moment' mag inluiden.

Dan wordt er stil gestaan bij de bevrijdingsgedachte van het festival, dat speciaal aandacht zal geven aan de oorlog in Oekraïne. Gorbunov speelt dan een bekend Oekraïens lied, dat hij samen zingt met Oekraïense kinderen. Een hele eer, realiseert hij zich.

En een ander speciaal optreden verzorgt hij op 7 mei in Hotel De Raecks, waar veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Samen met het Haarlemse Ampzing Genootschap verzorgt hij dan voor hen en andere belangstellenden een speciaal concert.