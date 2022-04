Bij een afvalbak aan de Belgiëlaan in Haarlem is maandagmiddag een mogelijk explosief gevonden. Een deel van de straat is momenteel afgezet door de politie.

Rond tien uur vanmorgen kwam er bij de politie een melding binnen over een verdacht pakketje tussen een groep afvalbakken Het gaat om een rond pakketje waar draden uit steken. Wat het precies is, is nog niet duidelijk.

De politie doet momenteel onderzoek en ook de EOD (explosieven opruimingsdienst) is onderweg. Uit voorzorg is de kruising Engelandlaan en Belgiëlaan momenteel afgesloten.