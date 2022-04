Een groep Haarlemse kunstenaars exposeert de komende weken in de Vishal aan de Grote Markt onder de naam 'De Wasstraat'. Het is een initiatief van fotograaf Fjodor Buis. Hij vindt een rondje door de wasstraat een inspirerende beleving en blijft daarom meestal zitten als de wasborstels over zijn wagen heen denderen. "Mooi licht, veel sop en alles om je heen beweegt."

"Het is allemaal begonnen met een ritje door de wasstraat, waarbij ik allerlei beelden zag op mijn autoruit. Daar heb ik een filmpje van gemaakt en later ook foto's", aldus Buis. Hij raakte zo geïnspireerd door wat hij zag en voelde tijdens de wasbeurt en het leverde zulke mooie foto's op, dat hij andere Haarlemse kunstenaars uitnodigde om te samen te gaan exposeren rondom het thema 'de wasstraat'. En zo geschiedde. De kunstenaars hebben de Vishal ingericht als een kunstige wasstraat, zaterdag gaan de deuren open voor het publiek.

"In de wasstraat wordt je hoofd ook doorgespoeld'

Buis exposeert een aantal van zijn abstracte foto's en video's. Maar voordat je bij zijn werk bent, moet je eerst langs de grote kleurrijke draaiende wasborstels van kunstenaar Ap Esenbrink. "Ik heb willen uitbeelden wat er in je omgaat als je de wasstraat verlaat. Er schieten dan allerlei kleuren en gedachten door je hoofd. Geestelijk word je eigenlijk ook gewassen, je wordt helemaal doorgespoeld." Hij moet bekennen dat hij al jaren niet meer in een wasstraat is geweest. "Ik heb een hele vieze auto en daar voel ik me heel prettig in."

Paaskuikentjes door de wasstraat

Kunstenares Bethany de Forest doet ook mee aan de expositie. Ze heeft een miniatuur-wasstraat gemaakt, waar kleine paaskuikentjes worden gewassen. Daar heeft ze ook een stop-motion animatie van gemaakt, die centraal in de Vishal wordt afgespeeld. "Het zijn normaal gewone pluizenbolletjes, maar als je ze nat maakt worden het ineens hele grappige gekke karaktertjes." Op een luchtige manier is het ook een kritische verwijzing naar de bio-industrie.

Ook Bethany komt nooit in een wasstraat. "Vroeger wel, maar tegenwoordig moet ik 'm zelf wassen. Ik heb namelijk een busje met een apart lampje en die past niet door de wasstraat."

"Ik vind de wasstraat een belachelijk fenomeen", aldus kunstenaar Piet Zwaanswijk. Hij vond het daarom nogal een uitdaging om met het verzoek van Fjodor Buis aan de slag te gaan."Het is zo'n onzin om je auto te gaan wassen, terwijl het af en toe regent."

Zwaanswijk wilde met zijn werk de wasstraat wat meer inhoud geven, maar noemt het eindresultaat 'totaal mislukt'."Het slaat als een tang op een varken. Sommige objecten draaien een beetje, maar daar houdt de vergelijking met een wasstraat ook op. Ik vind het uiteindelijk wel een mooie installatie geworden, dus ik laat 'm zeker staan."

Ook Peter Stufkens en Thé Tjong-Khing hebben een bijdrage aan de expositie geleverd. Die laatste laat zien wat voor 'duistere' praktijken zich er allemaal ónder een wasstraat zouden afspelen. De expositie is tot en met 15 mei te bezoeken.