Bewoners van Sandenburg in Schalkwijk voelen zich niet meer veilig door overlastgevende jongeren. Ze hangen vooral rond op de parkeerplaats in die buurt. Bij de politie zijn zoveel meldingen van overlast binnengekomen, dat die besloten heeft vaker gericht te gaan surveilleren in de straat.

Bewoners klagen over herrie die de jongeren maken, de troep die ze achterlaten en het heen en weer scheuren van brommers. Daarnaast zouden de jongeren ook drugs gebruiken en dealen. De politie gaat zich vaker laten zien in de straat en optreden als er overlast wordt ervaren.

Ook elders overlast

Buurtbewoners iets verderop in de wijk en ook in Meerwijk begrijpen niet goed waarom alleen Sandenburg is uitgekozen voor extra politiecontroles. Ook op plekken in de Elsa Brändströmstraat en in de Bertha von Suttnerstraat wordt overlast ervaren. Zo stelt buurtbewoner Sandra: "Ik bel al jaren over overlast bij de Elsa-flat en drugsdealers, maar dan zie of hoor ik jullie niet... Beetje jammer!!"

En buurtbewoner Debby hoopt ook dat de politie verder kijkt dan alleen Sandenburg. "Dit probleem kun je doortrekken tot alle parkeerplaatsen langs het Vlinderpad. Fijn als dit probleem actief wordt aangepakt."

Het wijkteam van Haarlem laat weten bekend te zijn met de plekken waar overlast wordt ervaren in de wijk en dat die zo vaak mogelijk worden meegenomen tijdens de surveillance.

