Een juwelier in de Grote Houtstraat in Haarlem is woensdagmiddag overvallen. De twee daders zijn na de overval gevlucht, de politie is naar hen op zoek. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt.

Omliggende winkeliers zeggen weinig te hebben gemerkt van de overval. De twee werknemers van de juwelier willen niets kwijt over het incident, maar naar omstandigheden gaat het goed met ze. De juwelier is momenteel gesloten en de politie onderzoekt de zaak. Het is nog onduidelijk wat er vanmiddag precies in de winkel is gebeurd. Wel is de politie op zoek naar de twee daders.