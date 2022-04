De politie in Haarlem heeft woensdag een 33-jarige man uit Weesp en een 26-jarige Haarlemmer opgepakt wegens oplichting. Het duo deed zich voor als klusser en vroeg na een lekkageklus van iets meer dan een uur werk 1.800 euro aan de Haarlemse bewoonster.

In het huis van de Haarlemse aan de Rijksstraatweg was gisteren na een stortbui lekkage ontstaan. Dat euvel wilde de bewoonster zo snel mogelijk verholpen hebben en dus belde ze een snelservice. Een uurtje na haar belletje, rond 13.00 uur, verscheen een witte bestelbus bij haar voor de deur met daarin de Weesper en de Haarlemmer.

De twee mannen stapten uit en gingen vervolgens 'aan de slag' als loodgieter. Veel had hun werk niet om het lijf. Het duo had wat folie om een pijp geplakt. Na een goed uur bezig te zijn geweest, meldden zij zich weer bij de vrouw en presenteerden de bewoonster een rekening van 1.800 euro.

Pissig

Toen de Haarlemse dat bedrag niet volledig kon geven, omdat de paslimiet dat niet toeliet, werden de 'klussers' pissig. Zij haalden daarop de zojuist geplakte folie weer weg.

Ondertussen had de man van de Haarlemse, die het zaakje niet vertrouwde, contact opgenomen met de politie. Toen de agenten ter plaatse waren, zijn de Weesper en de Haarlemmer aangehouden voor oplichting. Het onderzoek naar de praktijken van deze twee verdachten zet zich voort.

Stukje dakleer

Dit voorbeeld is voor de politie aanleiding om mensen alert te maken op louche klussers. "Bij lekkage of stormschade zoeken mensen vaak via internet naar een spoedservice. Maar let op: daar zitten oplichters tussen die van de nood een behoorlijke deugd voor zichzelf maken. Even een stukje dakleer op het dak branden of wat kit tussen een ontluchtingspijp en het dak smeren. Dit soort klussen, in minder dan twee uur geklaard, voor de som van 2.000 euro zijn geen uitzondering."

Om deze praktijken zo goed mogelijk te voorkomen, geeft het politiekorps een aantal tips. Zoek naar een bekend en gerenommeerd bedrijf, bekijk onafhankelijke recensies en vraag altijd een offerte voordat de klus begint, zijn daar enkele voorbeelden van.

Haarlem