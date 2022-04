De Haarlemse binnenstad is relatief 'goed' door de zware coronajaren gekomen. Ondernemers hadden het heel zwaar, maar toch valt het mee met hoeveel winkels er failliet zijn gegaan of noodgedwongen zijn gesloten. Het percentage van leegstaande winkelpanden komt net onder de 5 procent uit in de binnenstad en dat valt Falco Bloemendal, centrummanager van Haarlem, alles mee.

Falco Bloemendal houdt wel een slag om de arm. Mogelijk zullen er nog nieuwe faillissementen aankomen in de komende maanden. Ondernemers spelen volgens hem altijd mooi weer en laten niet snel zien als het niet zo goed gaat.

Neerwaartse spiraal

In andere steden is al wel een neerwaartse spiraal ingezet van ondernemers die alsnog failliet gaan. Daar is soms zelfs een leegstandspercentage in het centrum van rond de 10 procent te zien. Maar dat speelt vooralsnog niet in Haarlem.

"De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het tellen van de panden en daarin zien we dat we met het aantal leegstaande panden uitkomen onder de 5 procent en dat is onder de frictieleegstand. Dat is de leegstand die je nodig hebt voor de vernieuwing in je stad." Falco Bloemendal benadrukt dat een stad lege panden nodig heeft om ruimte te bieden aan nieuwe ondernemers.

Het merendeel van de grote leegstaande winkelpanden in de Grote Houtstraat wordt verbouwd voor de komst van nieuwe winkels. En dat is na jaren leegstand positief nieuws, vindt Bloemendal. Hij ziet dat door de hoge huizenprijzen, het voor pandeigenaren interessant wordt om de leegstaande ruimtes boven de winkelruimtes, om te bouwen tot woningen.

En dat is een nieuwe ontwikkeling volgens Bloemendal. "Sommige panden staan al jaren leeg boven en als je daar binnenkomt zie je nog het interieur uit de jaren '50 en '60. Er hebben ooit wel mensen gewoond, maar dat is vaak al heel lang geleden. Nu wordt het weer interessant om die panden om te bouwen voor woningen. Dan kunnen de huurprijzen van de winkelruimtes iets omlaag en dat trekt weer winkels aan."

Bloemendal verwacht dat het nog wel even zal duren voordat het kale stuk in de Grote Houtstraat echt weer opgevuld is. "Kom in het najaar maar eens kijken, dan zul je echt al een hele verandering zien."

Haarlem