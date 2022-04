Voor het door rood rijden en te hard rijden zijn er in 2021 in Nederland ruim acht miljoen boetes gegeven. Dat is veel meer dan in 2020.

De flitspaal op Schipholweg, bij de kruising van de Amerikaweg en de Prins Bernhardlaan was het meest actief. Bij deze paal was het 14.215 keer raak in 2021. Maar liefst 12.137 keer werd er harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Ook bij de flitspaal aan de Fonteinlaan ter hoogte van perceel één zijn in totaal 13.886 boetes uitgedeeld in 2021. In de meeste gevallen ging het om boetes voor het overtreden van de maximale snelheid. Ook de weg Dreef in Haarlem was flink op dreef. Door deze palen werden 9.929 chauffeurs beboet. Volg Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem