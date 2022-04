Het kleinste museum van Haarlem bestaat uit een enkel een vitrine die met regelmaat opnieuw wordt ingericht door mensen met een verzamelingspassie.

Vijf jaar geleden werd het geopend en volgens Marina Raymakers, directeur en bedenker van het museum, is het sindsdien steeds bekender geworden.

Marina Raymakers, directeur van Kunst Centrum Haarlem en de bedenker van het Kleinste Museum, is vijf jaar geleden bij Kunst Centrum Haarlem komen werken. Het viel haar op dat er in de voorgevel niet genoeg plek was om kunst neer te zetten en toen kwam zij op het idee voor het Kleinste Museum van Haarlem.

"Ik wilde daar iets doen voor Haarlem", vertelt ze. "Toen is het idee ontstaan om mensen met een verzamelpassie dat te laten inrichten."

"Het Kleinste Museum van Haarlem is in maart 2017 geopend door burgemeester Jos Wienen", vertelt Raymakers. Sinds de opening van het museum hebben er veel verschillende verzamelingen gepronkt in de vitrine. "De eerste verzameling was van Jos Wienen zelf, hij had alles van Willem van Oranje", vervolgt de oprichter. "In de vitrine stonden portretten, delfts blauw aardewerk en zelfs pakken vla met Willem van Oranje erop."

De eerste tentoonstelling verliep niet helemaal soepel. "Bij het tentoonstellen van de eerste verzameling is er een bord van Jos Wienen gebroken", vertelt Raymakers. "Ik vond dit zo erg dat ik op zoek ben gegaan naar hetzelfde exemplaar, maar dat heb ik helaas nooit gevonden." De directeur voegt er wel nog aan toe dat er sinds de eerste tentoonstelling nooit meer iets is misgegaan.

Per jaar zijn er ongeveer vijf verschillende verzamelingen te bewonderen, dit zorgt ervoor dat het aantal collecties in korte tijd al snel is opgelopen. "We hebben in totaal denk ik zo'n achttien tot negentien verschillende verzamelingen gehad."

In het begin was het Kleinste Museum bedoeld voor bekende Haarlemmers met een unieke verzameling. "Brigitte Kaandorp heeft haar verzameling dropdoosjes tentoongesteld." Naast Brigitte Kaandorp heeft ook Erik van Muiswinkel de vitrine wel eens verrijkt met zijn verzameling van vertalingen van De Kleine Prins.

Al snel hadden niet enkel de verzamelingen van bekende Haarlemmers het recht om te schijnen in de vitrine. "Het kleinste museum is voor mensen met echt een passie voor iets", vertelt Raymakers. En mensen met passie waren er genoeg. Zo heeft enige tijd terug een groot fan van HFC Haarlem zijn verzameling kunnen laten zien in het museum.

Het Kleinste Museum helpt mensen ook te herinneren aan hoe Haarlem vroeger was. Zo had René van stekelenborg vorig jaar nog een tentoonstelling om de Haarlemmers te herinneren aan het Drostemannetje.

Na een jaar kijkt van Stekelenborg altijd nog met een positief gevoel terug op zijn verzameling die tentoon werd gesteld in het mini museum. "Het was echt super leuk", vertelt hij. Daarbij zorgde de tentoonstelling ook voor veel reacties. "Je krijgt vanuit het beleid en de politiek veel positieve reacties."

De persoon die als laatste de eer had om zijn collectie aan heel Haarlem te tonen was André Barends. Hij kon zijn pinguïn verzameling laten zien aan alle Haarlemmers. Vandaag is de laatste dag dat deze unieke verzameling te bekijken is. In het kader van de nationale museumweek deze week, wordt de vitrine morgen opnieuw ingericht.

De kracht van het museum is volgens Raymakers dat het altijd verassend is wat je gaat zien.Ondanks dat het museum steeds bekender wordt, komen er nog wel eens mensen langs die voor een teleurstelling komen te staan. "Mensen zijn soms een beetje teleurgesteld dat het zo klein is", vertelt de directeur.

Vanaf morgen is een nieuwe verzameling te zien in het Kleinste Museum van Haarlem. De tentoonstelling zal bestaan uit servies waarvoor in de jaren vijftig gespaard kon worden bij het kopen van koffiepakken van het koffiemerk Melitta.