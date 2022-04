De afgelopen Oscars zijn helaas voorbij en die van volgend jaar komen waarschijnlijk te vroeg voor de groep jonge filmmakers in Haarlem. Onder leiding van Hakim Traïdia leert een groep kinderen acteren, het bedienen van de camera of monteren. En aan ambities geen gebrek: "Ooit een Oscar winnen lijkt me wel wat."

Zo'n tien kinderen luisteren vanmiddag aandachtig naar wat Hakim Traïdia allemaal vertelt over filmen en acteren. De oud-Sesamstraatbewoner geeft de lessen in zijn eigen theater, genaamd Circus Hakim in Haarlem.

"Door deze lessen blijf ik zelf ook een kind", glundert Hakim op de vraag waarom hij deze lessen geeft. "Het houdt me jong en positief. Ik krijg er goede energie van en ze inspireren me."

Tijdens de eerste les leren de jonge filmmakers om een boodschap met verschillende emoties over te brengen. "Ik heb geleerd dat dezelfde zin anders overkomt als je hem boos of verdrietig zegt", vertelt Casper die net op het podium heeft gestaan. "Zo moest ik angstig zeggen: 'Waar is Peter?' Dat klonk heel anders toen ik dat weer boos zei."

De kinderen werken samen met Traïdia in tien weken aan een eindfilm die ze helemaal zelf gaan maken. De filmmaker hoopt de film uiteindelijk te kunnen tonen op filmfestivals. Volgens Traïdia zit er talent in deze groep wat over tien jaar zomaar de eerste Haarlemse winnaar van het felbegeerde gouden beeldje kan opleveren.

"Een Oscar winnen, dat lijkt mij wel vet", zegt Collin. "Dat zijn de grootste prijzen in de filmwereld. Dus stel dat ik er ooit eentje zou kunnen krijgen, dan zou me dat echt fantastisch lijken." Maar, voor het zo ver is, eerst maar eens deze film tot een mooi einde brengen.