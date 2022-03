Overal in de straat zie je ze hangen: bordjes met 'personeel gezocht'. Vooral de horeca is hard getroffen door de personeelstekorten. Veel horecawerknemers hebben, vrijwillig of door ontslag, tijdens de lockdowns ander werk gevonden. Horecaondernemers proberen nu uit alle macht 'taptalent' aan te trekken en dat doen ze, in deze tijd van woningnood, ook met woonruimte.

Pim Serne met vijf horecazaken in onder andere Haarlem en Zandvoort heeft een bijzondere manier om personeel te werven. "Wij hebben onze zaken in een holding zitten en met die holding hebben we woonruimtes boven de zaken aangetrokken."

Serne heeft zes appartementen, onder andere op de Botermarkt en boven het nieuwe restaurant Diga in Zandvoort. Vier van de woonruimtes zijn bewoond door personeel.

"In het appartement op de Botermarkt woont een jongen uit Spanje die bij ons werkt", vervolgt de ondernemer. "De twee woningen die we nog over hebben zijn beschikbaar voor iemand die bij ons komt werken. Zo hopen we mensen te werven."

Vooruitziende blik

Iemand die al in april vorigjaar zag dat er personeelstekort zou komen, is Hildo Makkes van der Deijl. Deze eigenaar van onder ander In den Uiver startte toen De Haarlemse Horeca Academie. Dit deed hij samen met andere ondernemers en de Kansacademie. Helaas is dit initiatief niet van de grond gekomen.

"Het is niet echt een succes geworden", vertelt Makkes van der Deijl. "De mensen zijn er gewoon niet. Dat speelt overigens niet alleen in de horeca maar ook in winkels."

Makkes van der Deijl kan geen woningen aanbieden of wervingsacties bedenken omdat 'het budget er simpelweg niet is'. Wel vindt hij dat je iets aan het imago van horeca kan doen. "Mensen zien het nu als bijbaan, maar het vak mag wat meer aandacht krijgen."

Van sneeuwpret naar bierfeest

Ruben van der Horst heeft zijn snowboard aan de wilgen gehangen en is volledig overgegaan naar de horeca. Deze 27-jarige ski- en snowboardleraar heeft de afgelopen zeven winters in skigebieden gezeten om les te geven.

"Afgelopen vier jaar werkte ik al zomers in de Haarlemse horeca met een nulurencontract. Sinds oktober ben ik in vaste dienst bij café de Vijfhoek. Ik heb zeker overwogen om mijn CIOS-diploma te gebruiken en les te gaan geven in Nederland. Maar ik vind het werk in de bar gewoon zo leuk en haal er veel voldoening uit. Hier wil ik in doorgroeien."

Minder gretig

Volgens Van der Horst zijn vooral jongeren minder 'gretig' om in de horeca te gaan werken. Hoe dat precies komt, weet hij niet, maar de 'onzekerheid van het openen en sluiten van de horeca heeft er waarschijnlijk iets mee te maken.'

Hildo Makkes van der Deijl hoopt bartalent te trekken door het vak een serieuzer imago te geven. "Als je het gevoel geeft dat horeca een serieus vak is, hoop je sneller mensen te trekken. Het kan voor studenten goed zijn om hun mensenkennis en sociale vaardigheden te ontwikkelen in een bar. Dat besef moet er weer komen", aldus Makkes van der Deijl

Makkes van der Deijl hoopt dan ook samen met de gemeente Haarlem een wervingsactie op te kunnen zetten. "Die gesprekken lopen nu en de gemeente wil meedenken", aldus de ondernemer.

Naar Ibiza

Andere horecaondernemers is het gelukt om zoveel mogelijk personeel te behouden."Bij ons is vrijwel iedereen gebleven, op een enkeling na die een vervolgstap in zijn carrière heeft gemaakt die aansluit bij zijn studie", zegt Gijs Brands van Van Beinum.

Ook bij de Café de Lange Heer hebben ze geen last van een tekort. "Ik doe niet aan acties om te werven en zit zelf niet met een tekort. Ik heb een groot netwerk en via via komen er altijd wel nieuwe mensen", aldus eigenaar Twan Stoelman.

Of deze zaken geen tekort hebben door hun jaarlijkse tripje naar Ibiza durft Brands niet te zeggen. "We doen het voor de teambuilding en het is goed voor vriendschappen. Het is ook mooi om in deze tijd je personeel extra te belonen", aldus Brands.

Voor Twan Sloeman is de trip naar Ibiza ook nier per se voor het behoud, al speelt dat wel mee. "Maar het is vooral voor de gezelligheid en het is om elkaar eens in een andere omgeving te zien."