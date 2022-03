Voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad heeft een handjevol Haarlemmers voor het stadhuis gedemonstreerd tegen racisme en fascisme, nu de partijen Forum voor Democratie en BvNL in de raad zijn verkozen. Ze verstoorden ook het begin van de speciale raadsvergaderingen voor de deur van de raadszaal met toeters, bellen en luid geroep.

De demonstranten vind het niet kunnen dat nu deze twee partijen een zetel hebben in de Haarlemse gemeenteraad. Ze wilden dat de raadsleden hun afkeuring lieten blijken. Ze riepen daarbij in herinnering dat in 1990 bij de toetreding van een raadslid voor de Centrum Democraten het PvdA-raadslid Ab van Schooten zijn rug toekeerde.

Na een kwartier van luidruchtige protesten keerde de rust in de raadszaal terug en werden de 39 raadsleden, waarvan 21 nieuwelingen, geïnstalleerd.

Burgemeester Jos Wienen haalde ook nog aan dat voor het eerst in de Haarlemse geschiedenis meer dan de helft van de raadsleden vrouwelijk zijn. Dat werd onder luid applaus ontvangen. Het langst zittende raadslid Louise van Zetten van Hart van Haarlem verzuchtte: "Eindelijk. En nou het college nog!"

Coalitie-onderhandelingen

De Haarlems gemeenteraad wordt nu gevormd door vijftien partijen. In de vorige periode bedroegen dat dertien partijen. Afgelopen weekend is de grootste partij, de PvdA, gestart met de coalitie-onderhandelingen. De kersverse fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer liet aan NH Nieuws/Haarlem105 weten dat er nog niets te melden is over de voortzetting hiervan. Hij vermoedt dat er pas na volgende week een update te geven valt, tijdens een aparte raadsvergadering.