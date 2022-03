Lugubere taferelen woensdagmorgen op de Botermarkt. Getuigen meldden NH Nieuws dat daar een kassa onder het bloed werd meegenomen door de politie. Ook op andere plekken rond de Botermarkt waren bloedsporen op straat te zien. Het blijkt allemaal te maken te hebben met een inbraak bij een wokrestaurant aan de Gedempte Oude Gracht.

Een man heeft namelijk vroeg in de ochtend de voordeur van het wokrestaurant vernield en vervolgens de kassa meegenomen. Daarbij heeft hij zich waarschijnlijk gesneden aan de glasscherven en is vervolgens al bloedend weggevlucht.

Een getuige, die de bloedende man zag lopen, belde de politie. Die deed vervolgens een oproep via Burgernet waarin werd gevraagd om uit te kijken naar een man van rond de 30 jaar, gekleed in een spijkerbroek, een zwarte trui en met een grote wond op zijn voorhoofd.

Verdachte komt uit Den Dolder

Die melding had effect, want even later kon de man worden aangehouden. Een oplettende getuige zag hem namelijk instappen in bus 300 en tipte de politie.

De verdachte is een 44-jarige inwoner van het Utrechtse Den Dolder. Volgens een woordvoerder van de politie heeft hij de kassa in de buurt van Gedempte Oude Gracht geleegd. Dat moet dan, op basis van de ooggetuigen, bij de Botermarkt zijn gebeurd.

De verdachte is ingesloten. De eigenaar van het wokrestaurant heeft aangifte gedaan bij de politie.