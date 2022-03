De telefooncellen op het Houtplein zijn verwijderd zodat ze kunnen worden opgeknapt. Na het opknappen zullen de cellen op een andere plek op het plein worden teruggeplaatst.

Woensdag starten de werkzaamheden op het Houtplein officieel. Maandag werden de telefooncellen die op het Houtplein staan al verwijderd om opgeknapt te worden.

Het opknappen van de telefooncellen bestaat onder anderen uit het opnieuw schilderen van de cellen en het vervangen van de verlichting. De renovatie zal worden uitgevoerd door de Kunstwacht, een bedrijf gespecialiseerd op beheer en onderhoud van kunst in gemeentes.

Historie

The Body Building, zoals het kunstwerk eigenlijk heet, bevindt zich al lange tijd op het Houtplein. Het kunstwerk is tijdens de Antwerpen-Haarlem Kunstmanifestatie in 1990 door de gebroeders Schietekat gemaakt.

Het kunstwerk is gemaakt om de aandacht te vestigen op de gezamenlijke energie van mensen die druk aan het werk zijn. Om deze reden staat er bovenop de telefooncellen de formule E=CM2, dit is een parodie op de bekende formule van Einstein E=MC2.

Een variatie op de formule van Einstein werd gebruikt om het belang van afmetingen te benadrukken en te laten zien hoe energie samenkomt in een kleine ruimte op het plein. Om deze reden is er gekozen om de MC te veranderen in CM, centimeter staat hier voor centimeter.

Tijd

Het opknappen van de telefooncellen gaat aardig wat tijd kosten. "We zullen zeker een paar weken bezig zijn met de renovatie", vertelt een woordvoerder van het bedrijf dat de renovatie uitvoert. Wanneer de telefooncellen exact zullen worden teruggeplaatst op het plein, is nog niet bekend. "We verwachten niet dat de telefooncellen binnen aantal maanden worden teruggeplaatst."

Wat wel zeker is: het kunstwerk komt niet meer op dezelfde plek terug. "De telefooncellen worden opgeknapt en vervolgens op een andere plek op het Houtplein teruggeplaatst."

De renovatie van het Houtplein bestaat uit meerdere ingrepen, zo zal de renovatie ook invloed hebben op de bomen in de omgeving. De bomenridders zijn hard bezig om te voorkomen dat een hele rij bomen voor de winkels op het Houtplein wordt weggehaald naar aanleiding van de renovatie.