Alle stemmen in Heemstede worden morgen herteld, dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Lijsttrekker Eric Geels van de politieke partij Samen Sterk Heemstede maakte na de verkiezingen al duidelijk dat hij twijfelde over de betrouwbaarheid van de uitslag en vroeg de hertelling vorige week aan.

De gemeenteraad heeft zonder debat en unaniem ingestemd met de hertelling. Woensdagochtend om 8.00 uur worden de biljetten in de raadszaal weer handmatig geteld. De uitslag van de hertelling kan dan woensdagavond in de raadsvergadering worden vastgesteld.

Op basis daarvan zullen raadsleden worden benoemd en dan kan de raad donderdag besluiten over het toelaten van nieuwe raadsleden. De installatie van raadsleden, die morgen zou plaatsvinden, moet worden uitgesteld totdat de stemmen juist geteld zijn.

Dertien stemmen te kort

Geels deed afgelopen verkiezingen voor de eerste keer mee met zijn nieuwe partij Samen Sterk Heemstede. Tijdens de uitslagenavond twee weken geleden bleek dat hij dertien stemmen te kort kwam voor een restzetel. Daarom vroeg hij een hertelling aan.

In het radioprogramma Haarlem Vandaag van Haarlem105 liet Geels vorige week al weten dat alle partijen toegezegd zouden hebben in te zullen stemmen met deze hertelling. "Ik had me al neergelegd bij de uitslag, maar de stembureaus kwamen daarna samen om de definitieve getallen naar buiten te brengen."

Omdat hij dertien stemmen een minimaal verschil vond, is hij gaan uitzoeken of alles klopt. "Drie dagen ben ik bezig geweest om alles na te rekenen en ik kwam uit op 13.533 uitgebrachte stemmen. Volgens de officiële uitgebrachte cijfers hebben er 13.451 mensen gestemd, een verschil van 82. En dit weet ik heel zeker", zei hij toen.