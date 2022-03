In een bedrijfspand aan de Izaak Enschedeweg in Haarlem is brand uitgebroken. Vooralsnog is er vanaf de buitenkant alleen veel rook te zien. De brandweer heeft uit voorzorg opgeschaald.

Rond 10.30 uur werd de rook ontdekt door voorbijgangers, die de brandweer hebben ingeschakeld. De rook komt uit de opbouw van het pand en de brandweer maakt zich op dit moment klaar om naar binnen te gaan, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Het pand staat grotendeels leeg en het is onduidelijk om wat voor bedrijf het gaat. Omdat het pand omringd wordt door andere bedrijfspanden, heeft de brandweer opgeschaald om te voorkomen dat de brand groot wordt en overslaat naar de naastgelegen panden.