De provincie Noord-Holland heeft afgelopen week een eekhoornbrug geplaatst tussen Leyduin en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zo kunnen eekhoorns en andere knaagdieren, via dikke touwen gespannen tussen drie bomen, veilig oversteken. Boswachter van Waternet Gerard Scholten kan niet wachten tot de eerste beesten eroverheen gaan.

Dat de brug er nu is, is volgens hem ontzettend belangrijk. "Eekhoorns verplaatsen zich namelijk hoog in de bomen, via de toppen. Heel Leyduin staat vol met bomen dicht op elkaar. Alles vanuit daar zou via het touw naar de Amsterdamse Waterleidingduinen bij onze populatie kunnen komen." Het aantal eekhoorns in het gebied is enorm gedaald, zegt hij. "Hopelijk kunnen we daar hiermee verandering in brengen."

Volgens de provincie is het vooral op de plek langs de Vogelenzangseweg lastig voor de beesten om over te steken. Hier raken de toppen van de bomen elkaar niet dus moeten ze over de drukke weg. Zo ontstaat er aan beide kanten van de weg een eekhoornpopulatie die niet met elkaar in contact kan komen. Door de verbinding wordt inteelt voorkomen en blijven de populaties gezond. Ook hebben ze nu een groter gebied waar zij naar eten kunnen zoeken.

De provincie heeft voor een touwbrug gekozen omdat deze minder duur is dan andere ontwerpen. Daarnaast valt het niet zo op en dat voorkomt afleiding bij het verkeer. De plaatsing ervan was daarnaast eenvoudig, de totale kosten bedragen volgens de provincie ongeveer 8.000 euro. Het grootste deel daarvan betreft kosten voor de plaatsing van de brug en voor het inzetten van verkeersmaatregelen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Het is volgens Scholten niet te voorspellen hoeveel eekhoorns gebruik gaan maken van de brug. "Dat kan wel even duren, soms wel jaren. Maar zodra ze de brug gevonden hebben dan maken ze er gebruik van, we moeten even geduld hebben." Binnenkort worden er wildcamera's geplaatst waarmee ze het kunnen monitoren. "Zodra de eerste eroverheen gaat, spring ik een gat in de lucht."