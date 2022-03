Bij strandtent TamTam is dinsdagnacht een grote brand uitgebroken. Om 5.00 uur kreeg de brandweer een melding en sinds 6.00 uur was de brand onder controle. Van de tent is niets meer over.

Hoe en waar de brand ontstond is onduidelijk, toen de brandweer aankwam was het vuur al zo groot dat dat niet zichtbaar was, meldt Dick Kol van Veiligheidsregio Kennemerland. Kol: "In zo'n geval kan het van alles zijn, dus naar de oorzaak is het gissen."

Er was 's nachts niemand aan het werk in de tent en niemand is gewond geraakt. Nabijgelegen strandtenten mogen van geluk spreken dat het vrijwel windstil was vannacht, waardoor andere strandtenten niet zijn aangetast.

NH Nieuws verslaggever Marieke Pijlman was dinsdagochtend bij de strandtent. Pijlman: "Het is een ravage, alles is zwartgeblakerd. Van bovenaf kun je helemaal naar binnenkijken, alles is verwoest. Je ziet alleen nog wat restanten van de keuken, de koelkast en de plek waar afgewassen wordt. In de tent is alles gemaakt van hout, dus alles brandt zo mee."

Pijlman noemt de strandtent een treurig aanzicht. Nu het vuur is geblust is het strand volledig bereikbaar en veel Zandvoorters komen even kijken.