De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem is vandaag bekendgemaakt. De PvdA is met 16 procent van de stemmen het grootst geworden. In totaal krijgt de partij zeven zetels. Van 1946 tot en met 2006 was de PvdA ook al de grootste partij in Haarlem. GroenLinks verliest drie zetels ten op zichte van vier jaar geleden en is de tweede partij geworden.

De VVD en D66 blijven gelijk met vijf zetels en delen daarmee de derde plek. Het CDA halveert naar twee zetels. Er komen drie nieuwe partijen in de gemeenteraad: de Partij voor de Dieren met twee zetels en Forum voor Democratie en BVNL met elk één zetel.

Verder hebben SP, OPHaarlem en Jouw Haarlem twee zetels en ChristenUnie, Actiepartij en Hart voor Haarlem één zetel. In totaal komen er in de nieuwe raad vijftien partijen. Ruim de helft van de kiezers stemde niet op een lijsttrekker maar bracht een voorkeursstem uit. Het vaakst gebeurde dat bij GroenLinks en Actiepartij. Drie partijen hebben geen zetel gekregen. Dit zijn 50PLUS, DENK en Blanco/Heel Haarlem Groen.