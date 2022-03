Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal is klaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. "We hebben 10 appartementen ingericht voor ze, alles staat klaar", vertelt Mark Doorn, beheerder van Dennenheuvel. "Ze kunnen vandaag komen maar we weten nu nog niet hoe laat ze aankomen en hoeveel het er zullen zijn."

In totaal zijn er acht kleine en twee grote appartementen beschikbaar voor 48 mensen. In de komende weken komen daar nog twee appartementen bij en kunnen er nog acht mensen bij. De vluchtelingen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven bij de gemeente Bloemendaal en dan komen ze ook richting Dennenheuvel. Voor nu is het afwachten wanneer ze binnendruppelen. "Ze kunnen vandaag komen, maar we weten het niet precies."

Mark Doorn, bewoners van Dennenheuvel en vrijwilligers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de appartementen gereed te maken. Naast de inrichting is er ook een 'weggeefwinkel' ingericht voor de Oekraïners. "Ze hebben weinig bij zich, bijna geen kleding vaak. Dus ook daar zijn we op voorbereid, dat we ze kleding kunnen geven."

De statushouders die al in Dennenheuvel wonen, hebben enthousiast meegeholpen met de voorbereidingen op de opvang. "Ze zijn echt heel behulpzaam geweest met de voorbereidingen. Maar ook andere bewoners hebben geholpen."