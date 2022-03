John Wulfers van VVD Heemstede is niet bang dat de nummer drie op de lijst Yori Bonnema uit de partij stapt en zijn zetel meeneemt. Dat zei de lijsttrekker in het Radioprogramma Haarlem Vandaag op Haarlem105.

Voor de verkiezingen wilde Bonnema uit de partij stappen na beschuldigingen van een Heemsteedse journalist.

Na een onderzoek van journalist Eric van Westerloo van De Heemsteder trok Bonnema zich eind februari terug als kandidaat vanwege 'een ongelukkig zakelijk verleden'.

Omdat de verkiezingslijsten op dat moment definitief waren, kon hij niet van de lijst worden gehaald en was hij afgelopen woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar.

Die verkiezingen werden door de VVD nipt gewonnen en zoals het er nu naar uitziet, zit Bonnema straks 'gewoon' namens de VVD in de raad.

Onderzoek

Wulfers is niet bang dat Bonnema straks alsnog de partij verlaat en zijn zetel meeneemt. "Het is waar dat Bonnema de beslissing had genomen om zich terug te trekken vanwege een beschuldiging van een Heemsteedse journalist", vertelt hij in het radioprogramma.

Volgens Wulfers nam Bonnema na die beschuldigingen 'emotioneel de beslissing om de partij te verlaten', terwijl dat helemaal niet kon. "Wij hebben toen wel als bestuur besloten de zaak te onderzoeken bij ons integriteitscommissie in Den Haag.

Daar zit een heel orgaan dat dit soort kwesties behandelt. Uit dat onderzoek is eigenlijk niets gekomen. Dat is reden genoeg voor ons om het dossier te sluiten", aldus Wulfers.

Wulfers vindt ook dat iemand pas schuldig is als dat is bewezen. Dus Bonnema maakt deel uit van de VVD-fractie. De VVD-lijstrekker is dan ook niet bang om de zetel te verliezen en hiermee de verkiezingsoverwinning uit handen te moeten geven.

Bonnema heeft inmiddels naar aanleiding van het artikel een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen journalist Eric van Westerloo.

Na vier jaar is de VVD weer de grootste partij in de Heemstede. Weliswaar haalden de liberalen evenveel zetels als de huidige nummer een Heemsteeds Burger Belang, toch stemden er deze verkiezingen net iets meer mensen op de landelijke partij.