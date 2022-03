Een gedeelte van het Stedelijk Gymnasium Haarlem zal vanaf mei tijdelijk verhuizen naar het Tennispad in Schalkwijk. Dit vanwege een verbouwing in van de gebouwen van de school.

Het Stedelijk heeft meerdere locaties. De locatie die gerenoveerd gaat worden, bevindt zich op het Prinsenhof. Het gebouw is het op één na slechtste schoolgebouw van Haarlem.

Daarom reden is het volgens de rector tijd voor een renovatie. Het gebouw gaat verduurzaamd worden en de bestaande ruimtes zullen worden verbeterd.

Het gebouw is een rijksmonument. Daarom mag er niet veel aan veranderd worden. Zo mag er niet gesloopt worden. "De school wordt schoner en frisser", vertelt conrector Jan Henk van der Werf.

Naar Schalkwijk

De nieuwe tijdelijke locatie bevindt zich op het Tennispad in Schalkwijk en is door de gemeente beschikbaar gesteld. Het Stedelijk Gymnasium is niet de eerste school die dit pand als tijdelijke locatie zal innemen. Eerder werd deze plek al gebruikt door het Rudolf Steiner College.

De nieuwe locatie zal gebruikt gaan wordt vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie. "In het nieuwe schooljaar is alles weer op de oude locatie op het Prinsenhof", vervolgt Van der Werf. De nieuwe brugklassers kunnen aankomend schooljaar dus gewoon kunnen starten op de originele locatie.