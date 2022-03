"De tocht is 44 kilometer en Oekraïne heeft 44 miljoen inwoners. Iedere millimeter die we wandelen is voor één Oekraïner", aldus Anton Etten. Hij wandelt vandaag samen met zijn drie vrienden van het Kievpad in Haarlem naar de Oekraïnestraat in Almere. Om geld op te halen voor Giro555.

Vanmorgen om 9.00 uur staan Anton, Marieke, Wesley en Ben klaar voor vertrek aan het Kievpad in Schalkwijk. Ze komen allemaal uit Assen. "Ben en ik bedachten woensdagavond dat we graag iets wilden doen voor Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, dat die mensen daar zomaar worden aangevallen", vertelt Wesley. Ze houden van wandelen, dus kwam het idee op om een wandeltocht te organiseren.

Alle vier dragen ze een shirt met daarop 'Stand with Ukraine'. Marieke draagt een bord met 'Stop Putin!'. Tijdens het wandelen houden Wesley en Ben de bekende geel-blauwe vlag vast van Oekraïne. "Ik heb goede wandelschoenen, die heb je wel echt nodig vandaag. Maar we hebben ook elkaar én de vrijheid, dus dat geeft ook veel kracht", vertelt Marieke.

Ze hopen vanavond rond een uur of acht aan te komen in Almere. Daar hebben ze vanmorgen vroeg al een auto geparkeerd om weer terug te kunnen rijden naar Haarlem. "We wandelen langs Schiphol, door het Vondelpark, over de Dam en dan via het Muiderslot naar Almere", vertelt Anton. "We gaan er met gestrekt been in, maar op een vredelievende manier", aldus Wesley.

Wie zich vanmorgen ook bij de wandelaars voegt aan het Kievpad, is Haarlemmer Jaap Visser. "Ik vind het een leuk initiatief en ik wandel vaak en veel. Ik hoop het ook tot Almere vol te houden. Ik snap niet waar Poetin mee bezig is, ik hoop dat Rusland hem zelf terug gaat fluiten."